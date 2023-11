XALIMANEWS-Recrutés l’été dernier en provenance de l’Angleterre, respectivement de Watford et Sheffield, Ismaila Sarr et Ilman Ndiaye malgré beaucoup d’attentes, tardent a faire étalage de tous leurs potentiels. Leur manque d’efficacité a valu la sortie de leur coach, Gennaro Gattuso qui a secoué les 2 Lions de la Teranga lors de la conférence de presse du match avorté OM/Lyon.

Après 2 matchs de tour préliminaire de Ligue des champions UEFA, 3 journées de matchs de poule de Ligue Europa et 9 journées de Ligue 1, le duo d’attaquants sénégalais de l’OM, Ismaila Sarr-Ilman Ndiaye, pointe à 4 buts et 4 passes décisives. Trop peu pour un tandem de ce calibre, réputé technique et assez bondissant. L’inefficacité d’Ismaila Sarr et d’Ilman Ndiaye commence à faire jaser du côté de la Canebière, malgré que les fans olympiens vouent un bel amour pour ses Sénégalais.

Lors de la conférence de presse à la veille de l’Olympico contre l’OL, Gattuso a spécifiquement ciblé les 2 internationaux sénégalais.

Ilman Ndiaye, (23 ans) a participé qu’à 9 matchs cette saison en Ligue 1, avec seulement un but à son actif et 2 passes décisives. En coupes européennes, l’ancien joueur de Sheffield a disputé les 3 matchs de poule de Ligue Europa en plus des 2 matchs du tour préliminaire de Ligue des champions pour rester muet. Pour l’entraîneur italien, Ilman Ndiaye peut mieux faire car il a le potentiel pour en marquer bien plus. Gattuso a encouragé le Lion de la Teranga à travailler dur à l’entraînement et à être plus impitoyable devant le but, même quand il se retrouve face à une cage vide. Gattuso estime que Ndiaye peut marquer entre 10 et 12 buts par saison, et qu’il peut devenir un élément essentiel de l’attaque marseillaise.

Pour le cas d’Ismaïla Sarr (25 ans), son bilan est légèrement meilleur, avec 3 buts et 1 passe décisive en 7 matchs de championnat, en plus d’une autre passe décisive en 2 matchs de poule de Ligue Europa et 2 matchs de tour préliminaire en Ligue des champions. Le bondissant et explosif Ismaila Sarr doit retrouver la forme qui l’a rendu célèbre lorsqu’il évoluait en Premier League, selon le technicien transalpin.

Ces deux joueurs ont eu un comportement exemplaire sur le terrain, car côté sanctions, Sarr comme Ndiaye, ont reçu chacun respectivement un carton jaune, en Ligue des champions pour l’ex pensionnaire de Sheffield et en Ligue Europa pour l’ancien de Watford.