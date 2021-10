Le Brésilien, après les critiques avait reussi une grande démonstration face à l’Uruguay (4-1) dans le cadre des Éliminatoires de la Coupe du monde 2022, marquant un but et délivrant 2 passes décisives. Mais au sortir de cette rencontre aboutie sur le plan personnel, il avait ressenti des douleurs aux adducteurs, ce qui l’avait empêché de prendre part au match face à Leipzig. Cependant, pour le Classico de dimanche, le PSG est optimiste pour son stratège, car il ne s’agirait pas vraiment d’une blessure. Selon L’Equipe, l’Auriverde va reprendre la course jeudi ou vendredi après avoir suivi un protocole de soins, et il serait fort probable de voir le joueur dans le groupe pour affronter Marseille dimanche soir.

