C’est une grande victoire pour les nombreux fans du club de la capitale française, souligne BeIN Sports. Une semaine après l’annonce du club parisien du retrait du célèbre « Who Said I Would » de Phil Collins, au profit d’un morceau de DJ Snake, celui-ci a été abandonné et le club francilien a annoncé vendredi que les joueurs seraient de nouveau accueillis par la musique de l’artiste anglais dès le match de dimanche face à l’Olympique Lyonnais.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy