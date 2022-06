Pour le technicien, il est possible que Mbappé fut informé de la venue de Zidane avant sa prolongation : « (Mbappé au courant avant de prolonger ?) Ce n’est pas impossible. Si tel est le cas, ça a été très astucieux de la part des Qataris de se servir de Zizou pour garder Kylian. Si on ne regarde pas où on est né, mais uniquement l’intérêt du football français, le retour de Zizou et le maintien de Kylian, c’est quand même une bonne nouvelle. »

« Je crois que ce n’est plus qu’une question d’heures. On entendra différents commentaires. Mais avant tout, si ça se fait dans les heures qui viennent, Zizou reviendrait en France, avant de parler du Paris Saint-Germain. Il rejoindrait aussi les Qataris, avec qui il est très, très proche. Le PSG, ça serait le club un peu ennuyeux pour les Marseillais, mais il n’a jamais joué à l’OM. Il est né à Marseille, simplement. On n’aura pas fini de débattre là-dessus. Mais ne nous mélangeons pas les pinceaux. Des fois, dans certains évènements, on dit que ce n’est pas une affaire d’Etat. Là, c’est une affaire d’Etat. » A observé Courbis, avant de renchérir par rapport à l’Équipe de France, qui était la convoitise de Zidane depuis son départ du Real de madrud avant que Deschamps ne soit prolongé.

