XALIMANEWS-Pour ce mercato estival, le PSG a reussi à dégraisser en se séparant de ses « indésirables » , tout en enregistrant des arrivées intéressantes. Cependant, tout ne semble pas parfait, vu que les priorités de Luis Campos n’ont pas été satisfaites, selon la presse française.

Selon Footmercato, les avis divergent sur le mercato du PSG au sein même du club francilien. Les fans peuvent se rejouir des recrutements enregistrés en plus de l’opération degraissage, presque réussie. Mais en interne, selon la publication française, ca grincerait. Et pour cause ? Le conseiller sportif Luis Campos ainsi que le coach Christophe Galtier, ne sont pas totalement satisfaits.

L’echec du dossier Skriniar, le défenseur Slovaque de l’Inter de Milan qui était la priorité du club, serait la première cause du mécontentement des 2 hommes. l’Inter Milan, a repoussé la dernière offre du PSG à hauteur de 50 M€ + 10 M€ de bonus. On peut comprendre la déception de ne pas pouvoir compter sur un joueur attendu depuis près de 3 mois, et même si l’Inter réclamait près de 80 M€, pour en fin de contrat dans un an, d’autres profils avait été glissés à Antero Henrique. Aucun d’entre eux n’est arrivé

ADVERTISEMENT

Par conséquent, selon Footmercato, Galtier et Campos sont entrain de réfléchir à une autre organisation de jeu que le 3-4-1-2, puisqu’il paraît improbable de pouvoir survivre à l’enchaînement des matches jusqu’à fin novembre avec Ramos, Marquinhos, Kimpembe en titulaires et Mukiele (plutôt venu pour jouer les doublures d’Hakimi) et Danilo (dont ce n’est pas le poste) en alternatives.

Concernant le secteur offensif, Luis Campos avait établi plusieurs cibles : Lewandowski, Bernardo Silva, Scamacca, Rafael Leão, Marcus Rashford, pour ne citer qu’eux. Des pistes couteuses, mais il avait été prévu que les nombreuses ventes pourraient financer un mercato ambitieux.

Certes, le PSG a enregistré plussieurs ventes, mais à quel prix. Le Portugais Antero Henrique, rappelé pour palier les insuffisances de l’ancien directeur sportif Leonardo qui peinait pour vendre des joueurs, a réussi à faire partir 26 joueurs (en comptant les transferts définitifs, les prêts et les jeunes joueurs). Néanmoins, ces départs n’ont clairement pas apporté les fonds nécessaires pour financer les achats ciblés. Du coup, Henrique rate son objectif : 150M€ de ventes cumulées. Mais au regard du CV des Draxler, Kurzawa, Herrera et autres, c’était pas evident du tout. La plus grosse vente est à mettre à l’actif d’Arnaud Kalimuendo, pour 20 M€ au Stade Rennais. Finalement, le PSG n’a pu récupérer que moins de 50 M€, en attendant les éventuelles options d’achat levées ou non l’été prochain

Annoncé comme le « super négociateur » du PSG, Antero Henrique malgré son entregent, n’a pas su débloquer certaines situations, dans le sens des arrivées comme des départs. Certes, dans le vestiaire des places vont être libérées, mais la masse salariale ne sera pas totalement allégée, tant le PSG prend en charge un bon pourcentage des salaires (50% pour la plupart). Malgré cce recrutement qui ravit les fans, l’effectif imaginé par le duo Campos-Galtier est loin de celui présentement en place. Mais faute de grives, on doit se contenter de d’être merles. A Galtier de concocter uun coacktail détonant avec ce qu’il a sous la main.