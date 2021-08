A part ses amis de la sélection argentine, Di Maria et Paredes, et Neymar l’Auriverde avec qui il a joué et remporté la Ligue des champions avec le Barca face à la Juventus de Turin, Lionel Messi va retrouver un ancien coéquipier du Barcà qui joue dans un autre club français, Cesc Fabregas, le Monégasque. D’ailleurs les 2 ex Blaugranas vont devoir se mesurer le 12 décembre lors du choc PSG/Monaco. Avant d’en arriver là, le champion du monde 2010 a tenu à avertir son ami, du niveau de la Ligue 1. «c’est un bon championnat, un championnat qui s’améliore. Il y a déjà des joueurs physiques et agressifs, les équipes défendent très bien. (…) Il est certain que lorsque le PSG ne gagne pas le championnat, tout le monde le voit comme un désastre parce qu’il dépense beaucoup d’argent. Tout le monde voit la Ligue 1 comme un championnat à une seule équipe, mais ces cinq dernières années, Monaco et Lille ont brisé cela.» A déclaré Fabregas dans les colonnes du média anglais Metro,

