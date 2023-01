Touché par cet acceuil et cette marque de sympathie, la Pulga a posté un message sur son compte Instagram afin de remercier le PSG et d’afficher ses ambitions pour le reste de la saison : « Un grand merci à mes coéquipiers et à tous les membres du club pour l’accueil qui m’a été donné. » A-il avancé, avant de poursuivre : « Je suis de retour et j’ai maintenant hâte d’atteindre les objectifs fixés pour cette saison avec le PSG. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy