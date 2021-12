Pour les autres postes, on retrouve d’autres pensionnaires de Ligue 1, comme le Portugais du PSG Nuno Mendes (>40 M€) et le Rennais Adrien Truffert (>25 M€) au poste de défenseur latéral, ou encore les Monégasques Sofiane Diop (milieu offensif), tous deux estimés à plus de 40 M€. Le Norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland domine ce classement chez les attaquants, en compagnie du Brésilien Vinicius Jr (Real Madrid) et Phil Foden (Manchester City), qui pourraient coûter plus de 150 millions d’euros aux potentiels prétendants. Le bondissant Parisien Kylian Mbappé est en 8ème position (>80 M€), étant donné sa situation contractuelle (libre de tout contrat en juin prochain).

