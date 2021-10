Pour conclure, le Vainqueur de l’Euro 2021 avec la Squadra Azzura, fait le parallèle entre la Nazionale et le PSG. « Ce sont deux équipes totalement différentes, confie Donnarumma. L’Italie est un groupe magnifique où il fait bon revenir, on est bien ensemble. Cela nous manque si nous sommes loin. Mancini nous a donné une identité précise. Nous espérons continuer à étonner, les attentes sont nombreuses maintenant que nous sommes champions. Le PSG est une grande équipe mais, malgré les grands champions, il y a de l’humilité, un vestiaire compact et on peut vivre la situation tranquillement. Une équipe qui m’aide à grandir. J’essaie de m’améliorer, après le Championnat d’Europe je suis devenu plus un homme. »

Interpellé sur la pertinence de son choix de rejoindre le PSG lors du mercato estival, l’international italien (36 sélections), arrivé libre après la fin de son contrat en Lombardie, en a profité pour envoyer une petite pique à ses détracteurs: « Les critiques sur mon choix de rejoindre Paris? Cela me fait sourire. Je connais ma force, je sais qui je suis. Il n’y a vraiment aucune sorte de problème. Je suis ici, je suis heureux d’être ici. Le club me soutient. Je ris quand je lis ce genre de choses sur les réseaux sociaux ». Voilà qui doit être très clair, Donnarumma se sent bien dans ses gants au PSG et semble parti pour écrire une belle et longue histoire avec le club francilien.

