XALIMANEWS-En conférence de presse, le nouveau coach parisien, Christophe Galtier a évoqué le recrutement du club francilien, avant de détailler le rôle de l’expérimenté Sergio Ramos au sein de l’effectif du PSG.

« J’attends encore trois recrues. La direction et le président travaillent énormément là-dessus. Mais encore une fois, on n’est pas là pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans l’effectif. Des joueurs qui sont proches en terme de niveau pour créer un groupe compétitif toute l’année et une concurrence saine également. Ces trois joueurs, je ne sais pas s’ils vont arriver bientôt ou pas. » A reagi le remplaçant de Pochettino, après les arrivées de Vitinha, d’Ekitike, de Mukuele et de Renato Sanchez. D’ailleurs, l’ancien coach niçois a confirmé l’arrivée du Portugais pour cet après-midi.

Le champion de France de l’exercice 2020-2021 sur le banc nicois, de louer l’état d’esprit de Sergio Ramos, l’international ibérique qui retrouve ses sensations après une première saison parisienne assez mitigée, ponctuée de blessures à répétition. L’Espagnol qui a participé à tous les matchs de preparation du PSG est credité de 2 buts, face à Quevilly-Rouen (2-0) et Nantes lors du Trophée des champions (4-0). Des performances du champion du monde 2010 espagnol, qui semblent ravir son coach . «Il a beaucoup joué lors des matches amicaux. Il est bien physiquement. Il travaille. Il a eu un choc sur le quadriceps lors du match à Nantes et c’est pour ça que je l’ai interrogé pour savoir s’il pouvait continuer à jouer, car je le découvre aussi. Comme c’est un grand compétiteur, et même s’il avait mal, et comme il a moins joué la saison dernière, il a tenu à finir le match pour montrer qu’il était performant et disponible», a expliqué Christophe Galtier.

L’ancien arrière latéral de l’OM d’évoquer le role du Sévillan dans le vestiaire des champions de France. «Sergio Ramos fait partie des cadres du vestiaire. Disons que ce profil de joueur même s’il ne joue pas, c’est toujours un joueur d’expérience qui doit te ramener l’exigence du très haut niveau. Tu ne peux pas faire sa carrière, jouer 800 matches, gagner 4 fois la Ligue des champions, sans avoir été exemplaire, exigeant et pro. Il fait automatiquement partie des cadres. Ça m’est déjà arrivé dans ma carrière de coach d’avoir des cadres qui ne jouent pas, car il y a meilleur qu’eux. Mais je m’appuie toujours sur le vécu de mes cadres et sur ce qu’ils doivent amener en termes de professionnalisme aux autres joueurs. Et même à moi. Car ils ont un vécu que je n’ai pas et que je n’ai pas eu. Et ils peuvent aussi répondre à des questions que je peux me poser», a-t-il détaillé. Espérons que Sergio Ramos continue avec cette forme et qu’il soit épargné des bobos physiques, pour le bien de Paris et de son coach dans l’optique des grandes échéances qui se profilent.