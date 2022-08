Mais, ces négociations semblent bloquées, et d’après le journal L’Équipe, Christophe Galtier et Luis Campos, sont agacés par le comportement d’Antero Henrique qui est chargé du degraissage. Et pour cause ? L’entraineur et le conseiller sportif du PSG, trouvent que ce dernier est trop exigeant dans les négociations. La publication française de rajouter que Galtier et Campos commencent à mettre la pression à leur collègue. Pour le moment, cette situation paralyse le mercato parisien dans le sens des arrivées.

