« Je veux seulement qu’il soit bon et je l’apprécie, parce qu’il peut encore m’apprendre quelque chose. J’ai déjà étudié certaines choses de Gigio qui vont m’aider à m’améliorer dans les années qui me restent entre les poteaux. J’ai une telle sérénité que les prouesses des autres ne seront jamais un problème. Vous ne m’entendrez jamais dire : « voyons si dans 25 ans, il sera aussi fort que moi. » J’admire les bons gardiens de but comme j’admire les phénomènes des autres sports, ils m’exaltent », a conclu le légendaire gardien italien, pour souhaiter un heureux et fructueux passage au PSG, à son jeune compatriote, qui se4a en concurrence avec un non moins talentueux, Keylor Navas.

« En réalité, je marche sur un terrain glissant depuis que j’ai 17 ans. C’est arrivé à la Juventus, au PSG et ça arrivera à Parme. La vérité, c’est qu’on ne pardonne rien aux meilleurs, on attend juste ton erreur. Ça arrivera aussi à Donnarumma, mais il devra rester calme parce qu’il est si fort, a-t-il ainsi poursuivi. Ça se passera bien pour lui à Paris, et même mieux que ça », a-t-il ajouté, pour prévenir le longiligne et épatant Donnarumma.

