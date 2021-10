Ainsi, il voudrait que leurs comptes sur les réseaux sociaux soient fermés. Mais avant, Wanda doit poster une photo de leur famille afin de faire taire les rumeurs. Ensuite, et les femmes vont apprécier, Icardi à aussi demandé à son épouse de ne plus travailler pour ses activités personnelles et de se concentrer uniquement sur son métier d’agent d’Icardi. Enfin, l’ancien Interiste a demandé à Wanda de ne plus voyager seule.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy