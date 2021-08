Imperméable aux états d’âmes, bagarreur à souhait, Gana règne dans l’entre-jeu du PSG. A côté du champion d’Europe italien Verratti et du Batave transfuge de Liverpool, l’ancien d’Everton officie comme putt-bull. Le joueur clé du dispositif, l’Energique qui secoue tout le monde et encourage tout le monde. Le Sénégalais est devenu un joueur clé du dispositif du club francilien, dans ce début de saison et s’il continue sur cette dynamique, il peut sublimer la formation de la capitale lors des phases européennes, en Ligue des Champions. Car dans la quête à la Coupe aux grandes oreilles, le travail défensif collectif est très important et Idrissa secoue, encourage et aide ses partenaires. Le détonateur du pressing du Paris Saint Germain c’est bien lui. Taclant, harcelant et coupant les circuits de passes adverses, l’ancien Académicien de Diambars est partout.

Le Lion de la Teranga, est sans aucun doute l’un des Sénégalais les plus en vue dans les championnats européens, avec le Blue Édouard Mendy. Idrissa Gana Gueye est entrain de poser ses jalons dans l’entre-jeu parisien, lui dont beaucoup d’observateurs, poussaient sur le banc après le recrutement de Gorginio Wijnaldum, au pedigree beaucoup plus costaud et aureolé d’un bon tournoi lors de l’Euro 2020 remporté par l’Italie. Sans tambour, ni trompette, avec beaucoup d’humilité, l’un des vice-capitaines de la tanière, réalise un bon début de championnat, étant surtout crédité d’un somptueux but face à Brest lors de la 3ème journée.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy