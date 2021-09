Face à Clermont, pour le compte de la 5ème journée, les Parisiens comptaient remporter une autre victoire et consolider leur place de leaders de la Ligue 1. Et comme prévu, le club de la capitale a été sans pitié face à son adversaire, Laminé par 4 buts à zéro. Lors de ce match, les milieux de terrain se son régalés avec 3 buts à leurs actifs dont 2 buts pour Herrera (20e et 31e) et une réalisation de la tête pour Gana Gueye qui clôt le score (65e), après avoir auparavant décalé Hakimi sur le premier but. Auparavant, mbappé avait inscrit le 3e but pour Paris. Le Sénégalais compte 2 réalisations en 5 journées de championnat et commence à prendre goût à secouer les filets.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy