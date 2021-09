L’ancien milieu de terrain ou latéral, élégant gaucher à la crinière au vent et ancien international argentin comme le natif de Rosario, est certain de la réussite de son compatriote dans la capitale française, comme il l’a expliqué. «Les génies ont la capacité à raccourcir le temps, ils réalisent des fantaisies en improvisation constante. De plus, il est habitué à ce qu’on lui réserve un traitement particulier et à ne pas se plaindre. Ça envoie aussi un message aux autres : si Messi ne se plaint pas, alors qu’il reçoit beaucoup de coups, comment les autres peuvent-ils le faire ?» A-t-il avancé.

