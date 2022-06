WME Sports is proud to announce we have signed international soccer star, Kylian Mbappé, and his entertainment company, Zebra Valley. Welcome to the family, @KMbappe ! pic.twitter.com/JIp8thNYeo

D’après The Hollywood Reporter, relayé par Footmercato, la société du joueur du PSG, sera basée à Los Angeles aux Etats-Unis. Zebra Valley aura pour but de créer du contenu autour du sport, de la culture, de la musique, des technologies et des jeux vidéo, informe le média américain, qui précise que Zebra Valley réalisera toutes ses créations pour « aider les jeunes à trouver leur voie et générer un dialogue entre les communautés mondiales en racontant des histoires universelles ». La structure tire partenaire de Kylian Mbappé, l’agence WME Sports voudrait ainsi se rapprocher des marques et des plates-formes qui aimeraient «approfondir leur engagement auprès des consommateurs en mettant l’accent sur le contenu multiplateforme dans un monde diversifié et multiculturel ».

