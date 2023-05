Troisième plus gros salaire du PSG et de la Ligue 1, derrière Neymar et Mbappé, Lionel Messi sous contrat avec le club francilien jusqu’à l’été prochain, percoit un salaire de 4,5 millions d’euros, rapporte Footmercato qui reprends les informations de Sportune. Le meilleur joueur et vainqueur du Mondial 2022 touche donc 3,375 millions d’euros par mois et par conséquent 1 557 692 euros toutes les deux semaines. Avec sa suspension de 2 semaines, le PSG va donc économiser une belle somme qui ferait saliver bons nombres de club du championnat hexagonal.

