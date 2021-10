«C’est « déjà » sa 5e saison à Paris. Il a mis du temps pour réfléchir, car il avait aussi la possibilité de prolonger, c’est toujours possible d’ailleurs, car personne ne peut prétendre connaître l’avenir. S’il a demandé à partir, c’est parce que son temps est fait. On ne voulait pas partir libre donc on voulait avancer son départ d’une année afin que le club perçoive une indemnité. On ne peut pas nous reprocher ensuite de partir libre. Mais je comprends que le PSG veuille garder Kylian. Je n’oublie pas également que son transfert de Monaco au PSG en 2017 bloquait à 145 millions d’euros et c’est Nasser (Al-Khelaïfi, le président du PSG) qui avait permis d’élever la proposition parisienne à 180 millions d’euros le 31 août. Je comprends aussi que les supporters ne soient pas contents. Mais il a des rêves, celui de jouer à la fois pour le PSG et le Real Madrid», a déclaré Fayza Lamari dans ses propos repris par Footmercato.

