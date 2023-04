XALIMANEWS-Après la suppression du badge bleu de certification des comptes de célébrités, journalistes ou artistes, Le défenseur international espagnol du PSG, Sergio Ramos, s’est attaqué à Elon Musk, le nouveau patron de Twitter.

«Forcer les abonnements et gagner de l’argent est une stratégie. Éliminer la haine, promouvoir le respect et faire de Twitter un meilleur endroit, ça pourrait être une autre, je pense», a envoyé le champion du monde 2010 au millionnaire Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter et fondateur des entreprises Paypal, Tesla, SpaceX ou Solar City.

Maintenant, les célébrités, journalistes ou artistes doivent payer un abonnement de 8 dollars par mois à Twitter Blue pour que leurs comptes soient vérifiés par Twitter. Il a aussi créé le goldenVerified (pour les entreprises) et le grey (comptes officiels de gouvernement).

L’ancien capitaine du Real de Madrid, a accompagné son message à Elon Musk de certaines offenses et avertissements les plus virulents qu’il ait subis sur Twitter, sa famille et lui-même : «je souhaite à Sergio Ramos la plus grande souffrance. Les quatre jours les plus heureux de ma vie seront : Quand Ramos mourra, quand Pilar Rubio mourra, quand son premier fils mourra, quand son deuxième fils mourra…», était l’une des menaces d’un internaute que Sergio Ramos a partagé avec Musk avec d’autres comme «J’espère que ta mère, ta sœur, ta fille, ta femme vont mourir comme un fils de p… de merde que tu es. Ta mère est une p…, toute ta famille est finie, tu es un vrai fils de p… Ta mère, ta femme et ta fille sont toutes des p… Tu es le plus grand tricheur de l’histoire du football.»