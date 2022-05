L’Auriverde a acquis le droit d’être le propriétaire du ballon de la finale de la CAN, signé par tous les Champions d’Afrique sénégalais, en décaissant plus de 100 millions de francs CFA (160 000 euros). La structure « For Hope » est créée par Idrissa Gana Gueye et des amis, et elle a pour but de venir en aide aux enfants du Sénégal, dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’environnement et de l’alimentation.

