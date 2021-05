« Nous découvrons avec colère et indignations le maillot officiel de notre club pour la saison 2021/2022. Force est de constater qu’il ne s’agit une nouvelle fois pas d’un maillot du PSG. (…) Nous sommes viscéralement attachés à nos couleurs historiques, au maillot domicile dit « Hechter » et au maillot extérieur blanc à bandes verticales rouges et bleues. Nous estimons que l’identité d’un club passe par le respect de ses couleurs traditionnelles qui le font reconnaître entre mille. (…) Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons à nos membres, sympathisants et à l’ensemble du peuple parisien de boycotter les maillots de la prochaine saison et plus généralement de ne plus acheter un seul maillot qui ne respecte pas notre histoire », peut-on notamment lire dans ce communiqué du Collectif Ultras Paris.

