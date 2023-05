D’un tantinet provocateur, Neymar qui se laisse jamais faire, a répondu aux supporters par un like provocateur. Invité à se casser du club de la capitale, le compère de Messi, lui aussi insulté, a liké une photo de lui et l’Argentin sous le maillot du FC Barcelone publiée par le média brésilien TNT Sports où il était écrit : « Supporters, on sait que vous pensez la même chose. Ils étaient TRÈS heureux à cette époque ! » Ce qui n’est pas pour raffermir la relation entre Ney et les Ultras.

