Selon Footmercato, invité à échanger avec plusieurs élèves de l’Université de La Sorbonne, à Paris, jeudi soir, le directeur sportif du PSG Leonardo a rapidement été questionné sur l’actualité du club parisien même si le thème de cette conférence était «Économie et gestion des clubs internationaux». Et d’après le média français relayant un autre journal hexagonal RMC Sport ce vendredi, le Brésilien n’a pas esquivé une question ayant pour sujet Mbappé : «où en est le dossier Kylian Mbappé ?» Et le directeur sportif de répondre : «Kylian est formidable vous savez. Il est différent, unique. Vous savez ce qu’on veut… Ça, c’est clair. On va voir». Le club francilien ne perd pas espoir pour prolonger son international français (53 sélections, 24 buts). A quelques jours du mercato hivernal, le Paris Saint Germain tremble à l’idée de perdre sa pépite.

