D’après Footmercato, Christophe Galtier reste sous la menace d’un limogeage et un nom bien connu des fans parisiens, pourrait prendre les rênes du club de la capitale. Thomas Tuchel, passé par le PSG entre 2018 et 2020 et limogé notamment en raison d’un désaccord avec l’ex-directeur sportif Leonardo tiendrait la corde. Et selon le média français qui reprend les dernières informations du London Evening Standard, le PSG serait maintenant prêt à reconduire le technicien allemand, libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea, en septembre 2022. Le PSG serait prêt à reconnaître son erreur après l’avoir renvoyé la première fois.

