XALIMANEWS-Après l’officialisation de sa prolongation de contrat jusqu’en 2025, Neymar a expliqué son choix. Sa soif de victoire en Ligue des Champions reste intacte malgré l’élimination du club en demi-finale face à Manchester City.

« Je suis très heureux, très heureux de prolonger avec Paris. La vérité, c’est que je suis très heureux de rester de nombreuses années ici, de participer au projet du club, d’y gagner des titres, de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des Champions. Je suis donc heureux de rester au club, de faire partie de son histoire et de prolonger mon contrat », a expliqué le stratège auriverde sur le site du club francilien à l’annonce de la bonne nouvelle.

Et le brésilien, de renchérir, « La première raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est tout simplement le bonheur. C’est la joie de faire partie de ce groupe, de cette équipe, du Paris Saint-Germain. Et puis, bien sûr, il y a l’affinité que j’ai créée avec le club, le travail qu’on réalise au quotidien, les joueurs qui sont dans l’effectif aujourd’hui, et un excellent entraîneur qui nous aidera certainement encore plus. Toutes ces choses vous font croire encore plus au projet. » Des déclarations qui donneront sûrement le sourire à Mauricio Pochettino, le technicien argentin du club de la capitale.

Cette déclaration intervient dans un moment de doute pour le PSG (2e, 75 pts), éliminé en demi-finale de Ligue des Champions et qui n’a plus son destin en main en Ligue 1 dominée par le LOSC (1e, 79 pts).

« Mon objectif, quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, était de placer le Paris Saint-Germain au sommet, parmi les meilleurs, et on s’en rapproche. On accumule de plus en plus d’expérience pour résister à ces types de matches, pour savoir jouer une Ligue des Champions. Et Paris est sur la bonne voie, on se rapproche de notre but et on sent de plus en plus le goût de gagner la Ligue des Champions ici. Je suis sûr que nous pouvons le faire », a assuré un Neymar qui semble déterminé à accompagner le PSG jusqu’au bout de son projet. En attendant, le brésilien et ses partenaires s’adonneront aux taches quotidiennes en Ligue 1, avec l’objectif de conserver un titre qui semble compliqué à récupérer.

Ce dimanche, face à Rennes (7e, 54 pts) qui lutte pour une place européenne, le PSG est dans l’obligation de gagner, pour ne pas laisser le titre s’envoler.