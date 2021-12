Depuis le début de la saison en Ligue 1, en 8 matchs de championnat, le septuple Ballon d’Or n’a délivré que 3 passes décisives, contre Saint-Étienne dimanche dernier, et n’a inscrit qu’un seul but, c’était contre Nantes, il y a 15 jours. Un passage à vide inhabituel pour un joueur de sa trempe. Selon les statistiques, le Ballon d’Or 2021 n’a tenté que 4,5 tirs par match en championnat contrairement au FC Barcelone, où à ce stade la saison dernière, il en était déjà à 5,8. Cela se ressent aussi au niveau des tirs cadrés avec seulement 1,5 par match cette année. Le nombre de duels gagnés par l’ancien Culé est aussi symbolique d’un spleen de Messi ou plus largement d’une adaptation qui prend du temps car son ratio est largement en baisse avec seulement 9,5/rencontre alors qu’il était plutôt aux alentours de 15 ces dernières années avec le Barça. L’influence de Lionel Messi dans le jeu du PSG se ressent moins, tout le contraire du rendement de Mbappé, le seul des Stratosphériques à surnager. Au niveau des dribbles, l’Argentin tente beaucoup moins avec seulement 3,8 dribles par match. Des chiffres qui parlent d’eux même et qui prêtent à se poser des questions. Espérons que son 7ème et contesté Ballon d’Or va pouvoir le booster pour qu’il retrouve son allant offensif ét permettre aux supporter parisiens de rêver grand.

Avec la Pulga dans son effectif, le Paris Saint Germain peut rêver et doit penser grand. Après une finale et une demi-finale de Ligue des champions en deux campagnes d’affilée, le club francilien, avec la présence de l’Albiceleste veut passer un cap et remporter la Coupe aux grandes oreilles. Malgré son effectif XXL, avec 2 autres extra-terrestres, Mbappé et Neymar, entourant le petit lutin argentin, la mayonnaise tarde à prendre. Est ce un retard à l’allumage ou est ce due à une incapacité du coach à concocter un bon cocktail ? Toujours est-il que, Lionel Messi n’arrive toujours pas à performer, malgré son envie de réaliser de grandes choses avec le club francilien.

