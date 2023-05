XALIMANEWS-Ce vendredi, le champion du monde argentin, Lionel Messi, est sorti de son silence pour présenter ses excuses après-midi après son voyage effectué en Arabie saoudite sans l’accord du PSG.

Dans une story postée sur son compte Instagram, ce vendredi après-midi, la Puga a presenté ses excuses aprèsson voyage en Arabie Saoudite sans l’accord de son club, au lendemain de la défaite du PSG (1-3) face à Lorient. Dans ce court vidéo, l’Argentin explique les raisons pour lesquelles il a manqué l’entraînement de son club, lundi matin, et demandé pardon au PSG.

« Je demande pardon à mes partenaires et au club…, avance l’Argentin. Je pensais sincèrement que nous allions avoir un jour de libre après le match, comme c’était le cas dans les semaines précédentes, explique le septuple Ballon d’or. J’avais organisé ce voyage et je n’ai pas pu l’annuler. Je l’avais déjà annulé auparavant. Je m’excuse auprès de mes coéquipiers et j’attends ce que le club décidera. »

Leo Messi statement ??? #Messi



“I thought we were going to have a day off after the game as always. I had this trip organized and I couldn't cancel it. I had already canceled it before…”.



“I apologize to my teammates and I'm waiting for what the club wants to do with me”. pic.twitter.com/GBuarEgwSl