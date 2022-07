Cependant cela peut s’averer surprenant pour Footmercato, qui rappelle que le président Nasser Al-Khelaïfi et le club parisien ont toujours fait savoir que l’international argentin resterait dans la capitale française. La Pulga fait partie des six joueurs jugés comme intouchables par la direction. Mais El Chiringuito assure que Messi est en contact avec les Culés et que des choses pourraient se passer, plutôt au mois de janvier alors que la Pulga sera à six mois de la fin de son contrat. On en saura un peu plus dans les prochains jours.

