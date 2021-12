Des 5 grands Championnats du Vieux Continent, Lionel Messi a le plus mauvais taux de conversion parmi les joueurs ayant tenté au moins 25 tirs cette saison (2,9%, 1 but sur 35 tirs), ex-aequo avec l’Autrichien de Mayence Karim Onisiwo (1 but en Bundesliga) et juste devant l’Anglais de Tottenham Harry Kane (3,1%, 1 but en Premier League).

