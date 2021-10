« Oui, oui, je l’ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C’est pour ça que, tout de suite après, vu l’ampleur que ça avait pris, j’en ai parlé avec lui. On s’est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu’on veut gagner, mais il ne faut pas qu’il y ait une certaine rancoeur. Il n’y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l’homme et j’admire ce qu’il est », a-t-il déclaré au quotidien LÉquipe.

