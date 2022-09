Les 2 stars du PSG ont pris une bonne décision pour le bien de l’équipe. D’après Footmercato, les deux stars veulent ainsi calmer le jeu, et ne veulent pas que leurs affaires fassent les choux gras de la presse et portent préjudice à l’équipe. Le Tricolore et l’Auriverde n’ont pas envie de faire parler d’eux, tout en sachant que leurs moindres faits et gestes sont épiés et décortiqués. L’Equipe rajoute que la fameuse sortie médiatique de Mbappé sur son rôle au PSG pendant la trêve, n’était pas du tout une critique à destination de son coéquipier, tout comme le refus de Neymar de s’exprimer sur Mbappé ne cachait aucune mauvaise intention ni message subliminal contre son partenaire en club. Le Brésilien souhaitait justement éviter tout propos possiblement mal repris ou mal interprété et donc éviter une nouvelle potentielle polémique.

