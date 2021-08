XALIMANEWS-Après l’annonce, ce jeudi, par la direction du Barça du départ de Lionel Messi, le monde du football se demande où jouerait ce dernier. Tous les regards se tourneraient vers le PSG, et selon un média argentin, le çlub de la capitale est le favori pour enrôler le petit lutin argentin et une réunion serait même prévue entre les 2 parties.

Le média argentin TNT Sports Argentina à annoncé qu’un vol est prévu pour que Messi se rende

Selon Paris fans.fr qui cite le journal argentin, Messi passerait par Nice pour une réunion avec les décideurs parisiens. Ce qui surprendrait mais pas impossible assure le site parisien. Mais prudence quand même.

?The private plane of Messi, between today and tomorrow will travel from Barcelona airport to Nice and there would be the meeting between Messi and the PSG. INeymar has already told him that he will give him the number 10 jersey as per @HernanSCastillo @TNTSportsAR