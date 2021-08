Share on Twitter

XALIMANEWS-Ce jeudi, RMC Sport à relayé une information du journal L’Équipe, expliquant l’effet Messi au sein du vestiaire parisien tombé sous le charme de la technique, de l’aisance et de la facilité de la Pulga, lors des entraînements. D’ailleurs, Kylian Mbappé le natif de Bondy, ne cache pas son admiration envers le meilleur joueur du monde.

Lionel Messi, fraîchement recruté par le PSG au grand bonheur des férus de la Ligue 1 qui vont se délecter de ses arabesques et buts mais en particulier les supporters parisiens ravis de voir le meilleur joueur du monde rejoindre leur écurie, fait déjà écarquiller les yeux de ses partenaires. Surtout le jeune prodige Kylian Mbappé. Ce dernier, selon L’Équipe relayé par RMC Sport, reconnaît être sublimé par le sextuple Ballon d’or. « Les gars, c’est Messi », leur dit-il quand il est questionné sur son ressenti, visiblement impressionné par l’état de forme et la facilité technique de la légende de 34 ans, qui a participé à son premier entraînement avec le PSG il y a une semaine et qui a mis tous ses coéquipiers d’accord sur son talent.

Déjà, les supporters parisiens sont pressés de voir l’association Messi-Neymar-Mbappé, qui va sûrement être un cocktail détonant. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que le jeune Mbappé semble avoir hâte de jouer ensemble avec la Pulga en match officiel. Ce qui devrait se faire, le 29 août face à Reims au Parc ou après la trêve internationale. Dans l’effectif parisien, jeunes et cadres, reconnaissent être sous le charme de l’Albiceleste de 34 ans, bien en jambe, très investi à l’entraiment et doté d’une aisance technique et d’une facilité déconcertante.

Sur les vidéos publiées par le PSG ces derniers jours, Messi apparaît très en jambe à l’entraînement et semble prêt pour ?a competition, malgré le fait d’être resté presque un mois sans jouer et d’avoir pris des vacances après la Copa America remportée à Rio devant le Brésil (1-0). Mais, même si la Pulga semble affûté et très investi, il devra patienter encore avant de débuter avec ses partenaires, dont Neymar et Mbappé pour ne citer que ces deux là.

« Il n’a plus joué depuis un mois, depuis son dernier match en finale de Copa America. Nous avancerons étape par étape, en connaissance de cause. La priorité est qu’il soit bien, qu’il se sente bien et quand il sera dans les meilleures conditions, il pourra débuter. A expliqué Pochettino, samedi dernier, avant la victoire face à Strasbourg (4-2)