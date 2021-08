Selon le Paris Saint Germain via un communiqué sur sa page officielle, le montage financier de l’opération comprendrait une partie du paiement en cryptomonnaie. «Le Paris Saint-Germain conclut la première signature de joueur incluant des fans tokens. Pour la première fois pour une signature de cette envergure, Leo Messi s’est vu remettre de nombreux ‘$PSG Fan Tokens’. L’intégration de ‘$PSG Fan Tokens’ dans le package du joueur crée un lien immédiat avec la communauté de millions de supporters à travers le monde. Cette initiative positionne un peu plus le Paris Saint-Germain comme l’une des marques de sport les plus innovantes et avant-garde au monde. La création de Token vient illustrer l’inventivité permanente du Club pour diversifier, optimiser ses sources de revenus et continuer son développement de marque mondiale», indique le communiqué du club francilien.

