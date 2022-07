Cependant, Neymar ne compte pas s’en aller du PSG cet été. Et dans un live accordé sur les réseaux sociaux et repris par Footmercato, l’ancien Blaugrana s’est dit prêt à tout casser cette saison. « Cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes… Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances. » Malgré ses propos, le Paris Saint Germain voudrait se séparer de son ex-intouchable, crédité de prestations mitigées cette saison et sujet à de nombreuses blessures depuis sa venue en France.

