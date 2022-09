«J’ai connu Leo pendant un long moment. J’ai pu l’aider sur le terrain et à l’entraînement en lui parlant. C’est difficile de faire un tel changement parce qu’il a été à Barcelone pendant plusieurs années, et maintenant tout a changé pour lui et sa famille. C’est dur, mais je pense qu’il devient meilleur maintenant, et qu’il se sent chez lui. Je veux qu’il s’éclate, et je veux qu’on s’éclate ensemble. Nous savons que nous avons beaucoup de choses et de difficultés devant nous, mais je suis sûr que nous pouvons passer au-dessus. » A déclaré Ney, prêt à faire feu et flamme avec son ami et coéquipier, pour le grand bonheur des fans franciliens, qui rêvent grand avec cette cuvée 2022/2023 du PSG.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy