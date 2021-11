XALIMANEWS-Le coach du PSG, Mauricio Pochettino défend son choix de faire alterner, dans les buts parisiens, Navas et Donnarumma. Pour l’Argentin, c’est une décision plutôt courageuse que d’nstaurer une hiérarchie.

L’ancien coach de Tottenham défend sa décision de faire alterner les 2 gardiens parisiens, qui partagent presque le même temps de jeu depuis le début de la saison.

« Je pense qu’il y a une vision erronée des choses. Prenons les gardiens. Quand tu as deux joueurs en qui tu as confiance et qui démontrent chaque jour qu’ils peuvent jouer, ce serait injuste de donner la priorité à l’un des deux. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas un moment où on fera un choix. Mais je voudrais que vous compreniez qu’en tant que coach la facilité serait de dire: celui-ci est numéro 1, celui-là numéro 2. Il faut du courage pour mettre les deux en concurrence, leur faire comprendre qu’ils doivent être prêts quand on fait appel à eux et qu’ils soient performants. Au lieu de dire qu’on a manqué de cran de ne pas désigner un numéro 1 et un numéro 2, je préférerais qu’on souligne le courage du PSG d’avoir pris Donnarumma alors qu’il avait déjà Navas et Rico. » S’est défendu l’ancien défenseur de la sélection Albiceleste.

Pour Pochettino, son choix de faire alterner ne comporte aucun risque. « Si on désigne un numéro 1 qui joue tout et qu’il se blesse? », s’interroge-t-il, avant d’ajouter. « À partir du moment où le club a pris la décision de recruter Donnarumma, qui a terminé meilleur joueur de l’Euro, alors qu’il avait un numéro 1 comme Navas, il n’y avait pas de débat, on devait s’adapter. Notre responsabilité a été de dire: si vous pouvez être en concurrence et vous gérer ainsi, c’est la meilleure solution. »

Depuis le début de saison, Donnarumma a joué sept matchs, dont deux en Ligue des champions. Keylor Navas a en a disputé quatre de plus toutes compétitions confondues (dont deux en Ligue des champions également). Le Costaricien était titulaire lors du dernier match du PSG avant la trêve internationale. Qui prendrait les cages du club francilien, entre le Costa-Ricain et le Transalpin, ce samedi face à Nantes en Championnat ?