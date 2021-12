«Lorsque vous quittez un endroit que vous avez connu très jeune et pendant très longtemps, que vous n’avez jamais pensé quitter, cela vous prend beaucoup sur le plan émotionnel. Vous devez réaliser et comprendre où vous êtes, vous adapter à une nouvelle ligue et à une nouvelle équipe et digérer le déménagement. Vous avez vu qu’il a pleuré quand il est parti, ce n’était pas des fausses larmes. Il a pleuré. Il faut un peu de temps pour s’adapter et comprendre, même si vous êtes lui. Mais vous devez comprendre que cet homme est aussi un être humain. Et qu’émotionnellement, parfois, nous sommes tous touchés par quelque chose. Quitter Barcelone, c’est encore à vif pour lui. Mais je crois qu’il va s’en remettre. J’espère qu’il le fera. J’ai confiance en lui. C’est pareil pour moi quand j’ai quitté Arsenal pour aller à Barcelone, il m’a fallu un moment pour m’habituer à mon environnement. Je n’ai jamais pensé que j’allais quitter Arsenal, alors rejoindre Barcelone… J’étais dans un grand club, dans une grande ville ? Bien sûr que oui. Mais il m’a fallu un peu de temps pour le digérer», a déclaré le champion du monde Tricolore 1998.

XALIMANEWS-Arrivé libre au PSG, l’été dernier, Lionel Messi peine à s’imposer dans l’effectif XXL du club phare de la capitale française. Sa famille aurait du mal à se faire de la vie parisienne après plus de 2 décennies passée en Catalogne, et ne comprendrait pas non plus les choix de Pochettino, rapporte Footmercato.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy