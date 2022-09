Après le fameux penaltygate qui avait marqué l’actualité du début de saison du côté de la capitale, voilà qu’une nouvelle tension peut surgir entre Neymar et Mbappé. Et pour cause ? L’Auriverde est clairement irrité par les choix de son partenaire d’attaque, qui l’a notamment ignoré sur une action qui pouvait aboutir à un but, où le Bondynois devait lui faire une passe au lieu de la jouer solo,

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy