A l’issue du tirage au sort d’hier, offrant un choc colossal entre Parisiens et Merengues, les regards son braqués sur le Bondynois Kylian Mbappé. Tout le monde sait que le jeune international Tricolore de 22 ans nourrit le rêve fou de jouer au Real de Madrid, et il l’a d’ailleurs annoncé. A moins d’un an de la fin de son contrat, l’ancien Monégasque donne du tournis à la direction du club francilien, et il n’a toujours pas prolonger. Cependant, les décideurs du club de la capitale française ne se découragent pas et ont repris les négociations avec le clan Mbappé, rapporte L’Équipe, repris par Footmercato. Ce dernier de révéler qu’aucune donnée financière n’est précisée, mais rappelle que la dernière proposition francilienne ferait déjà du numéro 7 le joueur le mieux payé de l’effectif. Cela va-il convaincre le jeune prodige ?

