«Je ne comprends pas parce qu’il y a tous les grands joueurs. Et tu veux tout changer? Tu veux avoir quoi, les pires joueurs du monde? (rires)» A confié l’ancien Ballon d’Or à RMC Sports., avant de renchérir en demandant de la patience pour les stars : «il faut attendre, qu’ils comprennent cette nouvelle façon de vivre et de jouer au football. Et le reste viendra tranquillement. Cette adaptation c’est normal, pour bien faire les choses. Neymar ? Quand il est à 100%, c’est un joueur vraiment spécial pour cette équipe. Neymar, Di Maria, Messi… Les plus grands joueurs sont ensemble. Si tu n’es pas content avec ça, tu vas jouer avec qui ?»

