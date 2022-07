«Le club travaille pour améliorer l’effectif. On va prendre l’avion, faire un trajet de 12 heures, on va dormir et quand on atterrira on aura peut-être 1 ou 2, voire 3, 4, 5 joueurs de plus. On verra ce qui va se dérouler cette semaine. » , déclarait Christophe Galtier au sortir de la démonstration parisienne face au Gamba Osaka (6-2), il y’a quelques heures.

