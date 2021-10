« Tout le monde dit Messi et Ronaldo parce qu’ils ont dominé le jeu pendant 15 ans, et le troisième joueur est toujours différent. Quand on parle des meilleurs joueurs du monde, les gens disent automatiquement les milieux de terrain et les attaquants, mais nous avons aussi de grands défenseurs. Virgil van Dijk est l’un d’entre eux. Je joue maintenant avec Verratti au PSG et il est phénoménal. Les gens ne le diront pas parce que son rôle n’est pas de marquer beaucoup de buts et d’obtenir beaucoup de passes décisives, mais ce qu’il fait à l’entraînement et sur le terrain est magnifique. » A avoué l’ancien pensionnaire d’Anfield Road.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy