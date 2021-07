XALIMANEWS-Arrivé à Paris ce jeudi, Georginio Wijnaldum a livré ses premières impressions aux médias du club de la capitale. Extraits.

Après un repos bien mérité au sortir d’un Euro 2021 où la sélection Batave à été éliminée par la République Tchèque, mais réussi sur le plan personnel, Giorginio Wijnaldum est arrivé ce jeudi dans la capitale française. Au micro des médias officiels du club de la capitale, le capitaine des Pays-Bas s’est laché tout sourire. « C’est un sentiment fort, je rejoins un grand club, qui compte de grands joueurs dans son effectif. Paris est une ville magnifique, avec des supporters incroyables, je le sais parce que j’ai déjà joué contre Paris ici au Parc des Princes. C’est un grand jour pour moi et pour ma famille, parce que nous démarrons une nouvelle aventure », a-t-il lâché., non sans évoquer le nom de Pochettino, qui a pesé dans la balance au moment de choisir le PSG alors qu’il était d’abord annoncé très proche du club de Barcelone. «Mauricio Pochettino m’avait déjà approché à l’époque, pour me faire signer à Tottenham, j’avais donc déjà beaucoup échangé avec lui. Tout le club m’a fait sentir qu’il me voulait vraiment, ça a beaucoup joué dans ma décision», a-t-il expliqué.

Le joueur de 30 ans, sélectionné 79 fois avec les Pays-Bas (25 buts), a aussi évoqué l’apport qu’il peut amener aux vice-champions de France. «Jouer pour l’attaque est une philosophie qui me correspond, et le Paris Saint-Germain est une équipe qui joue ce football là, ce football que j’aime et qui me convient», a laché celui qui a marqué 3 buts lors de l’Euro 2020, avant de renchérir. « J’ai montré dans les clubs par lesquels je suis passé que je suis un joueur qui veut gagner. J’ai cette mentalité de toujours vouloir faire mieux, apprendre de mes coéquipiers et de mes entraîneurs. Je vais essayer d’apporter cette mentalité à l’équipe, et m’intégrer le plus vite possible à l’effectif », a-t-il glissé.

Pour conclure, le vainqueur de là Ligue des champions avec les Reds de Liverpool, à décliné ses ambitions avec son nouveau club. « Gagner des titres est très important, c’est ce que nous voulons tous accomplir en tant que footballeur. Et Paris veut gagner, c’est un club qui a beaucoup progressé au fil des années, qui a disputé une finale de Champions League, qui a atteint aussi le dernier carré la saison dernière. Je pense que le projet est beau, et nous construisons une équipe pour remplir ces objectifs ». Des mots forts et qui sont rassurants pour les fans du club francilien.

Talentueux, fort de caractère, expérimenté, avec son esprit compétiteur, Wijnaldum vient à Paris pour apporter sa pierre à l’édifice, en marquant de son empreinte son passage dans un club ambitieux, qui lorgne la Ligue des champions. Avec le vécu du Batave, combiné à celui de Sergio Ramos, le PSG peut se frotter les doigts, en attendant la fin de la saison pour faire le bilan. Un Bilan, que les supporters, espère fructueux.