Ce dernier de poursuivre, excédé. « On est dans un pays laïque, normalement, la religion doit rester dans la sphère privée. Tu sais que c’est la période du ramadan, tu sais quels sont tes joueurs, à peu près, qui sont musulmans. Tu regardes les matchs, si le joueur est moins performant, tu le fais sortir, c’est tout. Pourquoi tu vas lui demander s’il fait le ramadan ? Ta posture change. Parce qu’il fait le ramadan, tu vas le regarder d’un œil différent. Ça ne doit pas exister (demander à ses joueurs de ne pas jeûner, NDLR). Donc il va voir tous les catholiques et demander qui fait le carême aussi ? Benzema, c’est le meilleur quand il fait le ramadan. On en parle aussi de Salah ? Chacun son ressenti. Des joueurs sont portés par leur foi aussi, ça, tu ne peux pas savoir. Certains mangent des McDo et mettent des triplés, il n’y a aucune logique. »

