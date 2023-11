XALIMANEWS-Quelques heures après les forfaits de Génération Foot et Diambars constatés par la Ligue de football Professionnel suite aux refus des 2 clubs de recevoir au Stade Lat Dior de Thiès, le boss du football sénégalais Maître Augustin Senghor est revenu sur ce différend, opposant les 2 Académies à la Ligue Professionnelle de Football.

En marge de l’ouverture du Dakar Summit qui s’est tenue ce mercredi, Maître Augustin Senghor a évoqué la crise qui secoue le football local, opposant les 2 clubs Génération Foot et Diambars, dans ses propos relayés par Wiwsport.

Le président de la fédération sénégalaise de football compte bien appliquer la décision prise par l’autorité fédérale et ne semble pas être dans les intentions de reculer.

« Nous au COMEX, on ne peut plus continuer comme ça. Dans beaucoup de domaines, c’est la Fédération qui supporte cette ligue. Nous avons envie que la donne change, et nous ne sommes pas dupes. Nous savons ce que représente Génération Foot et Diambars dans le football sénégalais. Mais notre rôle de dirigeant, c’est de donner l’égale dignité à tous les clubs. On me dit qu’il faut qu’on négocie. Mais aujourd’hui si je cède, parce qu’ils n’ont pas à l’origine écrit pour discuter mais seulement pour dire qu’ils ne joueront pas, c’est un refus de jouer, rien d’autre. Une volonté délibérée de défiance. Maintenant que le forfait général est consommé, si on suit la jurisprudence qui a été rendue hier par la Ligue Senegalaise Ptofessionnelle de Football et que derrière les 12 autres clubs disent qu’ils n’iront jouer ni à Diambars ni à GF, va t-on céder à nouveau ? Je pense que la sagesse et même la logique de respect des textes, parce qu’aujourd’hui je vois dans la presse qu’ils risquent l’exclusion, pas de la faute de la Ligue Pro ou de la Fédération, mais de leur propre faute. Car ils ont pris la mauvaise option de ne pas jouer. Ils avaient la possibilité de faire un recours gracieux au comité exécutif. Je ne peux pas revenir sur un texte qui a été adopté par mon COMEX et qui plus est validé par l’assemblée générale. Le parallélisme des formes ainsi que la hiérarchie des normes, une fois que l’AG a adopté une disposition, il n’y a qu’elle pour revenir sur ça. Encore faudrait-il que cette rétractation soit basée sur du droit », a déclaré Maître Augustin Senghor. Le boss de l’instance dirigeante du football sénégalais de renchérir.

« Aujourd’hui on nous dit que les gens ont construit. Pensez-vous que Metz et Génération Foot, tout ce qu’ils ont investi là c’est pour accueillir le championnat du Sénégal ou pour développer une politique, que je salue d’ailleurs, d’ouvrir cette brèche qui est la modernisation du football et du sport, mais aussi et surtout le football business. Il ne faut pas que le football business écrase l’ensemble du football d’un pays sinon on est en danger. Je ne veux pas entrer dans la polémique, mais est-ce que ce sont des investissements qui appartiennent au Sénégal ? Très souvent, ce que beaucoup ne savent pas, il nous est arrivé de payer pour que l’équipe nationale puisse s’entraîner dans ce type de centre. Ce qui est normal parce que ce sont des investissements qui doivent être rentabilisés. Mais les règles générales de fonctionnement d’une compétition, quand nous analysons l’environnement de la compétition qu’est la Ligue Pro, nous devons prendre les mesures sans état d’âme et les appliquer. Il peut y avoir des erreurs, on n’est pas infaillible. Mais il y’a la possibilité de faire des recours en saisissant le TAS, ou même le COMEX pour étudier leur demande s’ils ont besoin de délai. Ça les gens de GF ne l’ont pas dit », a ajouté qui révèle que les 2 académies Me Augustin Senghor qui ajoute que Génération Foot et Diambars, n’ont pour le moment, manifesté aucun désir de dialoguer.

« Le jour de leur deuxième forfait, c’était la première fois qu’ils m’ont écrit en tant que président de la Fédération pour me dire leur souhait que nous différions cette mesure. Pourquoi ne l’ont-ils pas fait avant ? Au jour où on parle, aucun dirigeant de Diambars et de GF n’a saisi la Fédération pour leur dire qu’ils veulent discuter. Donc le problème ne se situe pas à notre niveau. Ce qu’il faut éviter, c’est atteindre un point de non retour. Si on prend la situation aujourd’hui en vigueur qui concerne GF, à partir du moment où un deuxième forfait est constaté, cette question échappe et à la Ligue pro et au Comex. Parce que ça devient l’affaire des commissions juridiques indépendantes dont nous nous sommes dotés. Parce qu’on ne peut pas créer des commissions juridiques et marcher sur leurs platebandes. A ce stade, tant que le contentieux juridictionnel n’est pas vidé, le Comex ne pourra plus intervenir. Quand on avait décidé qu’on ne jouerait plus sur des terrains sablonneux pour la Coupe du Sénégal, des clubs amateurs ont grincé, mais on l’a appliqué. Certaines équipes étaient même obligées de faire des centaines de kilomètres pour aller jouer sur des terrains gazonnés ».