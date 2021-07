Pour la Coupe CAF, 4 prétendants étaient en lice, GF (2e, 43 pts +15), Diambars (3e, 43 pts +14), Jaraaf (4e, 41 pts) et Pikine (5e, 40 pts). Les 2 premiers cités étaient les plus proches pour décrocher l’une des places qualificatives à la Coupe CAF car disposant d’une plus grande marge avec un goal average assez conséquent par rapport au 4ème et 5ème. Entre Académiciens qui comptaient le même nombre de points (43), ceux qui gagnaient avec le plus large score pouvait passer au détriment des autres, et à cet exercice, c’est Diambars auteur d’une bouchée face au CNEPS (5-0) qui double la Génération Foot vainqueur du Ndiambours (2-0). Avec 46 points +19, les pensionnaires de Saly s’octroie le ticket menant à la Coupe CAF. Les Grenats de Deni Birane Ndao, malgré le succès acquis à Louga (0-2) sont désavantagés au goal average (46 pts +17. Le Jaraaf, à bien terminé sa saison en disposant du NGB (1-0), une victoire qui relègue les Galactiques en deuxième division. Pikine (5e, 40 pts) jouera ce dimanche face au champion Teungueth FC (1e, 51 pts).

