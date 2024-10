Football-Ligue 1 Sénégal/J1 : Dakar Sacré Coeur premier leader, pour un début de saison explosif avec du spectacle et des buts

XALIMANEWS-La première journée de la Ligue 1 sénégalaise a tenu toutes ses promesses, offrant un spectacle de qualité avec une pluie de buts. Au total, les attaquants ont inscrit 20 buts lors de 8 matchs, avec 5 victoires à domicile et 3 matchs nuls, dont un sans but.

Cela faisait longtemps qu’un début de saison n’avait pas été aussi prolifique. Les équipes ont montré une grande efficacité offensive, avec une véritable avalanche de buts. La palme revient à Dakar Sacré Cœur et à l’US Gorée, qui se sont respectivement imposés face à l’AS Pikine (4-1) et Oslo Foot (3-1).

Samedi, Dakar SC a réalisé une belle performance contre l’AS Pikine. Les Académiciens se sont imposés grâce à Seydou Ndiaye (27e), Mouhamed Coly (34e), Babacar Konaté (78e) et Souleymane Sané (90+5). Les Banlieusards avaient égalisé par Ibrahima Dieng sur penalty (31e). Ce succès permet à Dakar Sacré Cœur de prendre la tête de la Ligue 1. Toujours ce samedi, l’US Gorée a imité les Académiciens en s’imposant 3-1 contre le promu Oslo. Ibrahima Seck a signé un doublé (24e, 63e) et Mouhamed Gueye a ajouté un troisième but (24e), tandis qu’Oslo réduisait le score à la 61e. Gorée prend ainsi la deuxième place au classement.

Dans le même temps, le champion en titre, Teungueth FC, affrontait le HLM à domicile. Les Rufisquois, grâce à un but précoce de l’Ivoirien Tiehide (2e) et une réalisation d’Ibrahima Diop en fin de match (84e), s’imposaient 2-1, malgré une égalisation de leurs adversaires avant la mi-temps (43e).

Dimanche, le Jaraaf recevait Génération Foot au stade Birane de Yoff pour le choc de la journée. Après un début difficile, avec l’ouverture du score de Kalfara Camara pour les Grenats (5e), les Verts et Blancs ont renversé la situation. Adama Wade a égalisé (28e) avant que les Médinois ne marquent le but de la victoire dès le début de la seconde période (47e). Ce succès permet au Jaraaf de rejoindre Teungueth FC à la troisième place. À Rufisque, le promu AJEL a marqué son premier succès en Ligue 1 en s’imposant 1-0 contre Wallydaan grâce à un penalty transformé à la 45e minute.

Toujours ce dimanche, Guédiawaye FC a partagé les points avec l’US Ouakam au Stade Amadou Barry (1-1). Kabiro Joof a ouvert le score pour Guédiawaye à la 29e minute, mais Pape Mbaye Ba, pour sa première titularisation, a égalisé pour Ouakam sur un corner bien tiré à la 42e minute.

À Saint-Louis, la Linguère a également fait match nul (1-1) contre l’Académie Jamono de Fatick. Les Fatickois ont ouvert le score à la 38e minute, mais les Saint-Louisiens ont égalisé en seconde période (78e). Enfin, le Casa Sports a été tenu en échec à domicile par la Sonacos, pour le seul match sans but de la journée.

Tous les Résultats de la 1ère journée

Dakar Sacré Coeur/AS Pikine (4-1)

Teungueth FC/HLM (2-1)

US Gorée/Oslon FA (3-1)

Jaraaf/Génération Foot (2-1)

Ajel Rufisque/Wallydaan (1-0)

Guédiawaye FC/US Ouakam (1-1)

Linguere St Louis/Jamono Fatick (1-1)

Casa Sport/Sonacos (0-0)