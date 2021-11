A Saint Louis, l’équipe locale la Lingère, promue cette année en Ligue 1, a bien démarré sa saison en domptant Mbour Petite Côte (2-0). Les 3 autres rencontres se sont soldées par des nuls, US Gorée/CNEPS (1-1), Casa-Sport/Dakar Sacré Coeur (1-1) et As Pikine/Guediawaye (0-0). Cette dernière affiche est le seul match de la journée qui s’est terminé sans but.

